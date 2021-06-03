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На Львівщині почали ремонтувати Дорогу Єдності за 1,5 мільярда гривень

Ольга Денисяка

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На Львівщині почали ремонтувати ділянку Дороги Єдності, яка проходить від траси Київ – Чоп до Івано-Франківської області. Вартість робіт становить 1,5 мільярда гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Дорога Єдності сполучає Стрий, Тернопіль, Кропивницький та Знам’янку.

Під час ремонту в межах Львівської області передбачені такі роботи:

  • нове дорожнє покриття та дощова каналізація;
  • ремонт 5 мостів;
  • облаштування тротуарів та освітлення у межах населених пунктів, а також автобусних зупинок.

Також обіцяють влаштувати сучасні засоби «заспокоєння» руху перед в’їздом у населені пункти.

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Ремонтні роботи виконує підрядна організація ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл». Вартість ремонту становить майже 1,5 млрд грн.

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Фото: ЛОДА

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