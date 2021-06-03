Коли після щеплення формується імунітет проти COVID-19

Вакцини від COVID-19 ефективно захищають від захворювання через два тижні після другого щеплення. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я на своїй сторінці у Facebook.

Як пояснюють медики, ефективний захист проти коронавірусної хвороби формується не відразу після вакцинації. Людина вважається повністю імунізованою проти COVID-19 лише після двох тижнів з часу отримання другої дози вакцини.

Водночас люди, які приймають ліки, що пригнічують імунітет, можуть також бути захищеними не повністю. Тому таким людям рекомендовано продовжувати дотримуватися протиепідемічних вимог.

Вакцинація – єдиний спосіб ефективного захисту від захворювання на коронавірус.

Раніше Львівський портал повідомляв, що одна доза вакцин Pfizer або AstraZeneca, якими щеплюють українців, знижує ймовірність зараження коронавірусом інших членів сім’ї до 50%.

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