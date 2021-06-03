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Хорватія пом'якшила умови в'їзду для українців

Ольга Денисяка

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Для перетину кордону Хорватії українцям відтепер потрібен ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до перетину кордону. Раніше була вимога у 48 годин. Про це написав посол України в Хорватії Василь Кирилич у Twitter, передає Львівський портал.

«Хорватія пом’якшує умови в’їзду до країни: тепер негативний ПЛР-тест буде взято до уваги, якщо він не давніший, ніж 72 години (замість 48). Перепусткою служитимуть також підтвердження про вакцинування», – йдеться у повідомленні.

Для в’їзду до Хорватії також можна надати тест на антиген, але він має бути зроблений за 48 годин. Чинні правила в’їзду діють до 15 червня.

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