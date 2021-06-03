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Де влаштувати у Львові пікнік: карта найкращих локацій

Ольга Денисяка

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Управління екології та природних ресурсів напрацювало перелік локацій різного типу для відпочинку, де мешканці можуть проводити пікніки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Серед них є місця, де можна відпочивати, не розводячи багаття, та декілька місць, де можна розпалювати вогонь та використовувати мангали.

Керівниця управління екології та природних ресурсів Олександра Сладкова наголосила на тому, що  в у парку «Знесіння», парку Івана-Павла ІІ, «Горіховому гаю», Скнилівському парку та лісопарку «Білогорща» розводити багаття заборонено.

«Є понад 30 локацій, де можна провести пікнік, але без можливості розведення вогнища. Буквально кілька місць у нас насправді є облаштованих для використання мангалів. Мешканці, на жаль, часто палять багаття у парку «Знесіння», парку Івана-Павла ІІ, «Горіховому гаю», Скнилівському парку та лісопарку «Білогорща». Але цього робити насправді не можна. Можна тільки у спеціально відведених місцях або використовувати газовий пальник. Заборона стосується розведення безпосередньо багаття», – розповіла керівниця управління екології та природних ресурсів.

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Також вона зазначила, що у Львівській МТГ окремо виділили водойми, біля яких можна просто відпочити, а також три водойми, у яких дозволене купання. На цих локаціях планують встановити спеціальне ознакування.

«Ми плануємо ознакувати близько 30 водойм, де саме можна відпочити на березі. Так само ще три водойми у межах Львівської міської територіальної громади є доступні для плавання, зокрема дві водойми в Брюховичах та у одна – у с. Воля-Гомулецька. До того ж, ми працюємо над тим, щоб можна було плавати у Левандівському озері», – пояснила Олександра Сладкова.

Переглянути повний перелік локацій можна на карті за цим посиланням.

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