Вимагала від учасника АТО 8 тисяч доларів. На хабарі погоріла лікарка Винниківського госпіталю

На отриманні 8 тисяч доларів хабара затримали лікарку Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих ім. Юрія Липи, що у Винниках. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури Західного регіону.

Лікарка Винниківського госпіталю погоріла на хабарі 1 червня. За даними слідства, 8 тисяч доларів неправомірної грошової винагороди жінка вимагала від учасника АТО, аби призначити йому інвалідність, яка пов’язана з участю в бойових діях.

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Водночас в обласному управлінні СБУ кажуть, що лікарка Винниківського госпіталю вимагала гроші навіть із тих бійців АТО, які мали законні підстави на отримання інвалідності.

«Корупційна схема працювала ще на етапі формування первинних документів. За свої «послуги» зловмисниця встановила різні розцінки. Зокрема задокументовано, що вона оцінила зміну групи інвалідності пораненому бійцю у 8 тисяч доларів», – додають силовики.

Під час обшуків за місцем проживання лікарки силовики вилучили отримані кошти, папки з документами учасників АТО та чорнові записи.

За фактом вимагання та одержання хабара відкрито кримінальне провадження (ч.3 ст.368 КК України). Жінку затримали, наразі вирішується питання щодо оголошення їй підозри та обрання запобіжного заходу.

Також правоохоронці встановлюють причетність до корупційної схеми інших посадових осіб медзакладу, військового комісаріату та Медико-соціальної експертної комісії у Львові.

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