У Митрополичих садах зіграють концерт «Від Вівальді до Маккартні»

«Віртуози Львова» зіграють у Митрополичих садах концерт вишуканої класики «Від Вівальді до Маккартні». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Концерт відбудеться в рамках проєкту «Україна 30» – унікальної серії концертів, до 30 річчя Незалежності України, які розкривають всю різномастість форм та жанрів музичної душі України (від етнічної музики до класики).

«Музиканти проведуть вас через чарівний світ музики, починаючи з легких творів Штрауса, Моцарта та Вівальді, до композицій, які стали сучасною класикою – творів Пола Маккартні та пісень з улюблених фільмів», – повідомляє «Bigshow Agency».

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Дозвольте собі на кілька годин поринути в інший світ, в якому поєдналися легендарні мелодії у виконанні кращого оркестру та атмосфера сакрального місця з вражаючим краєвидом на історичну частину Львова. І все це – під спів пташок та захід сонця з Святоюрської гори.

Музика і аромати літнього саду подарують вам справді чарівний вечір, який захочеться згадувати ще довго.

Концерт відбудеться 19 червня о 19:30, з дотриманням усіх правил безпеки.

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Квитки можна придбати за посиланням: Bigshow.ua

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