У Львові відбудеться концерт проекту Святослава Вакарчука «Оранжерея»

Львів’ян запрошують на концерт нового музичного проекту Святослава Вакарчука «Оранжерея». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Концерт у Львові відбудеться у рамках концертного туру.

«Останні місяці у нас іде дуже активний творчий процес: ми працюємо над альбомом «Океан Ельзи» і маємо нової музики вже не на одну платівку! Одного дня, працюючи в студії, я подумав: а чому б, поки готуємо новий альбом та великий тур ОЕ, не зробити окремий музичний проект і показати вам нові пісні так, як ми грали б їх не на великому стадіоні, а будучи вуличними музикантами? Так і народилась ідея мого нового проекту. Ми назвали його «Оранжерея»», – повідомив Святослав Вакарчук.

У концерті клавішник ОЕ Мілош Єліч і бас-гитарист гурту Денис Дудко гратимуть на акустичних гітарах, барабанщик Денис Глінін опанує акустичні ударні інструменти і перкусії, а фронтмен Святослав Вакарчук акомпануватиме на мелотроні.

Під час виступу планують залучити жіночий вокал і, скоріш за все інших відомих музикантів.

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«До програми концертів «Оранжереї» увійдуть декілька нових пісень, які я написав до майбутнього альбому ОЕ. А також, я б сказав, «домашні» версії пісень Океану та інших відомих композицій, які ви знаєте давно, але такими ще не чули. Останній рік створив такі умови, коли справжню енергію ми отримуємо не на великих концертних чи розважальних аренах, а в затишному колі найближчих людей. Таким за настроєм ми і бачимо цей проект – півтори години щирих музичних розмов. Знаєте, коли холодно і сіро навколо, коли найбільше хочеться весни чи літа, найпростіший спосіб згадати про них – зайти в оранжерею. Туди, де завжди тепло. У цьому і є суть мого нового музичного проекту: відчуття тепла, яке завжди з тобою», – додав Святослав Вакарчук.

Безумовно, під час виступів буде дотримано усіх необхідних правил безпеки, соціальної дистанції.

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Придбати квитки на концерт «Оранжерея» Святослава Вакарчука. Що відбудеться 6 червня 2021-го року у Львові о 20.00, можна за посиланням: Kasa.in.ua

Квитки на додатковий концерт о 17.00 можна придбати тут: Kasa.in.ua.

Фото, відео: ОЕ

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