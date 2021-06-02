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У Львові скутерист відзначився п’яною їздою і наркотичною «заначкою»

Наталя Дуляба

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У Львові затримали 22-річного скутериста, який роз’їжджав містом під наркотиками і без прав. При цьому поліцейські виявили у нього «заначку» з наркотиками. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Випадок стався у вівторок, 1 червня, на вул. Декарта, що у Залізничному районі. Тут патрульні зупинили водія скутера Honda, який їхав зустрічною смугою по дорозі з одностороннім рухом.

У 22-річного керманича виявили ознаки наркотичного сп’яніння. Від перевірки у медзакладі він відмовився, а це правоохоронці автоматично трактують як визнання водієм своєї провини.

Також під час поверхневої перевірки у нетверезого хлопця виявили два пакети з білою порошкоподібною речовиною, канабіс та пристрій для його куріння.

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На місце події викликали слідчо-оперативну групу. У присутності двох понятих експерт вилучив ці речовини на дослідження.

На юного горе-водія склали протокол за керування скутером у стані сп’яніння, винесли постанову за їзду без водійських прав і за порушення Правил дорожнього руху.

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