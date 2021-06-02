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У Львові анонсували реконструкцію перехрестя Чорновола – Під Дубом

Андрій Котенський

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Із 10 червня у Львові планують розпочати роботи з реконструкції перехрестя проспекту Чорновола і вулиці Під Дубом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Виконуватиме роботи ТзОВ «Галич БК», вартість реконструкції 544 тис грн.

Планується, що на рух громадського транспорту роботи з реконструкції перехрестя пр. Чорновола і вул. Під Дубом не вплинуть, об’їздів не передбачається. Можливі ситуативні перекриття, або перекриття однієї зі смуг для руху транспорту.

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«Перехрестя пр. Чорновола і вул. Під Дубом доволі складне. Видимість для автотранспорту на цьому перехресті обмежена, а пропускна можливість тротуару є низькою – через це тут вже було кілька випадків трагічних ДТП. Тому прийняли рішення провести реконструкцію перехрестя, в результаті якої буде випрямлена траєкторія руху транспорту. Тобто плануємо посунути тротуар і розширити проїжджу частину», – повідомили у Галицькій РА.

Нагадаємо, у Львові визначено 17 проблемних перехресть, на яких потрібно провести зміни в організації дорожнього руху для зменшення аварійних ситуацій та пришвидшення руху транспорту на них.

Скрін: Google

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