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Сьогодні на Львівщині лунатимуть сирени

Ольга Денисяка

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2 червня з 14:50 год. до 14:55 год. у Львові та області вмикатимуть навчальні сирени. Про це Львівському порталу повідомили в департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Мешканців просять зберігати спокій, оскільки увімкнення оповіщення буде навчальним.

Звучання електросирен означає сигнал «Увага всім!». Почувши його мешканцям рекомендують негайно увімкнути теле- та радіоприймачі (телеканали «1 Західний», «UА:Львів», FM-радіостанції «РадіоПЕРШЕ», «UA:Українське радіо Львів») і прослухайте подальше повідомлення цивільного захисту.

Повідомлення цивільного захисту передаються протягом 5 хвилин після подачі звукового сигналу «Увага всім!».

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