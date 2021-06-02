Сьогодні на Львівщині лунатимуть сирени

2 червня з 14:50 год. до 14:55 год. у Львові та області вмикатимуть навчальні сирени. Про це Львівському порталу повідомили в департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Мешканців просять зберігати спокій, оскільки увімкнення оповіщення буде навчальним.

Звучання електросирен означає сигнал «Увага всім!». Почувши його мешканцям рекомендують негайно увімкнути теле- та радіоприймачі (телеканали «1 Західний», «UА:Львів», FM-радіостанції «РадіоПЕРШЕ», «UA:Українське радіо Львів») і прослухайте подальше повідомлення цивільного захисту.

Повідомлення цивільного захисту передаються протягом 5 хвилин після подачі звукового сигналу «Увага всім!».

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