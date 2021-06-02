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На Львівщирні працівниця пошти привласнила майже мільйон гривень

Ольга Денисяка

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На Львівщині кіберполіція викрила працівницю пошти, яка створювала фіктивні платіжні доручення та переводила гроші компанії на підконтрольні рахунки. У такий спосіб 53-річна жінка привласнила понад 800 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Кіберполіція встановила, що 53-річна жінка працювала в одній із компаній поштового зв’язку. Вона мала доступ до платіжної системи установи та створювала фіктивні платіжні доручення за нібито надані послуги. Аби приховати свої дії, працівниця проводила фінансові операції у дні, коли здійснювалася велика кількість платіжних розрахунків та обирала послуги на суму до 10 тисяч гривень.

Гроші за неіснуючі послуги підозрювана перераховувала на власні банківські рахунки. За попередніми підрахунками, у такий спосіб вона привласнила понад 800 тисяч гривень.

За місцем роботи та проживання фігурантки правоохоронці провели обшуки. Вилучили «чорнові» записи та платіжні картки. Жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 200 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Підозрюваній загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.

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