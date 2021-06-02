Львів’янка-довгожителька відсвяткувала 104-ті уродини

У Львові свої уродини відзначила довгожителька Олена Рибалко. 2 червня поважній львів’янці виповнилось 104 роки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Олена Кирилівна Рибалко – одна із найстарших мешканок Львова. Адже у 2021 році лише три львів’янки відзначають 104-й День народження.

Нагадаємо, що усіх львів’ян, яким виповнилось 100 і більше років, як і щороку, вітають від імені громади. Традиційно тим довгожителям, яким виповниться по сто і більше років, на День народження з бюджету надають одноразову матеріальну допомогу у сумі 5 тис грн., пам’ятну монету та вітальний лист.

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Загалом у 2021 році на виплати одноразової допомоги для львів’ян-довгожителів у бюджеті передбачили 250 тис грн.

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