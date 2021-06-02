3 червня у центрі Львова не буде води

У четвер, 3 червня, з 10:00 год. і до 15:00 год. призупинять подачу води до частини Галицького району. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Води не буде через проведення робіт з перепідключення новозбудованого водопроводу.

Зокрема, без водопостачання будуть: пл. Ринок, 11-21, вул. Руська (парна сторона № 4-20), вул. Федорова, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, вул. Арсенальська, вул. Староєврейська, вул. Братів Рогатинців, вул. Валова, вул. Сербська, пл. Коліївщини, вул. Архівна, вул.Підвальна, 3, 5, 7, вул. Галицька.

Після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі. У період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

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