У Митрополичих садах лунатимуть «Легенди світового джазу» від незрівнянного проєкту «ShockolaD» Цим концертом компанія «BIGSHOW Agency» ексклюзивно відкриває сезон магічних концертів у Митрополичих садах. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Концерт «Легенди Світового Джазу» – спеціальна програма від одних із найкращих джазменів України та східної Європи – проєкту «ShockolaD».

На сцені творитимуть неперевершені лідери проєкту: один з найкращих барабанщиків України Ігор Гнидин; одна з найкращих піаністок Анастасія Літвінюк; блюзмен та грувовий басист Андрій Кохан; молодий та драйвовий саксофоніст з запальними імпровізаціями Андрій Дулиш. І, звичайно, оригінальні та яскраві вокалісти Юлія Швед і Павло Ільницький (якого називають «український Сінатра»).

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Музиканти даруватимуть неперевершену атмосферу, наповнюючи енергією легендарних світових джазових та популярних хітів Френка Сінатри, Луї Армстронга, Майкла Джексона, Біла Візерса, Рея Чарльза та українських ретро шлягерів у власних аранжуваннях.

«Дозвольте собі на кілька годин поринути в інший світ, у якому поєдналися легендарні мелодії у виконанні кращого проекту та атмосфера сакрального місця з вражаючим краєвидом на історичну частину Львова. І все це – під спів пташок та захід сонця з Святоюрської гори. Музика і аромати літнього саду подарують справжній чарівний вечір, який захочеться згадувати ще довго», – зазначають організатори.

Концерт відбудеться 18 червня о 19:30 в рамках проєкту «Україна 30» – унікальної серії концертів до 30-річчя Незалежності України, які розкривають всю різномастість форм та жанрів музичної душі України від етнічної музики – до класики.

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Захід проходитиме з дотриманням всіх правил безпеки – кількість квитків обмежена згідно вимог карантину.

Квитки можна придбати за посиланням: Bigshow.

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