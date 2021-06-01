Мешканці 20 львівських вулиць будуть без світла. Перелік

2 червня мешканці понад двох десятків вулиць Львова залишаться без світла. Відключення електроенергії пов’язані із запланованими «Львівобленерго» ремонтними роботами електромереж. Про це передає Львівський портал.

З 8:00 до 17:00 без світла будуть мешканці:

вул. Бережанська – буд. 11, 11А, 2, 3, 37, 4, 49, 5, 6, 9

вул. Р. Братуня – буд. 4, 5, 6, 7, 8

вул. Ген. Грицая – буд. 1, 10, 11, 11а, 12, 14, 16, 18, 4, 5, 6, 7, 8, 9

вул. Зелена – буд. 70, 72, 73, 77, 78, 83, 84, 85, 86, 89, 91, 91А, 93

вул. Колійна – буд. 2, 4, 5, 6, 7, 9А

вул. Корольова – буд. 10, 3, 5, 7, 9

вул. Родини Крушельницьких – буд. 12, 18, 1а, 22, 24, 26

вул. Рахівська – буд. 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 3, 5, 7, 8, 9

вул. М. Слободівни – буд. 2, 3, 4, 5, 7, 7 б/г

З 9:00 до 17:00 без світла будуть мешканці:

вул. Бурштинова – буд.2, 2а

вул. С. Величка – буд. 19

вул. Тракт Глинянський – буд. 100, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 114, 115, 123, 74, 78, 80, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 89а, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 96а, 97, 98, 99

вул. Єрошенка – буд. 19

вул. В. Івасюка – буд. 15, 3, 7

вул. Кліматична – буд. 1, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8А, 9

вул. Корсунська – буд. 1, 10, 12, 14, 14а, 14б, 15, 16, 16а, 16б, 17, 18, 18а, 18б, 18в, 19, 19а, 19б, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28а, 29, 3, 30, 31, 33, 4, 43, 45, 47, 5, 6, 7, 8, 9

вул. Лютнева – буд. 17

вул. Наступальна – буд. 8

вул. Незалежності України – буд. 22, 22А, 24, 26, 28, 28-А, 30, 32, 34

вул. Ряснянська – буд. 1, 3, 6, 6а, 6б

вул. П. Чубинського – буд. 1, 10, 10а, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 31а, 33, 5, 6, 7, 8, 9

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