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Мешканець Нового Роздолу «заробив» на кредитах понад 50 тисяч грн

Юлія Осим

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Правоохоронці повідомили про підозру 30-річному мешканцю Нового Роздолу, який у шахрайський спосіб заволодів понад 50 тисячами гривень різних фінансових установ. Зловмисник оформив кредити на іншого мешканця Львівщини, а гроші, які отримував, перераховував на власні картки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Встановлено, що упродовж липня-листопада 2020 року зловмисник отримав доступ до Інтернет-банкінгу мешканця Львівщини, замінив його особисті дані, пароль та заблокував власнику доступ до здійснення банківських операцій. Натомість використав паспортні дані та іншу конфіденційну інформацію власника рахунку без його відома. Шахрай уклав кредитні договори з 9 фінансовими установами, після чого переказав отримані кошти на власні банківські картки та своїх знайомих. У такий спосіб він заволодів грошима на загальну суму близько 50 тисяч гривень.

Як зазначають правоохоронці, зловмисник не виконував кредитні умови, тобто не погашав та не обслуговував кредит, внаслідок чого загальна заборгованість фінустановам з нарахованими відсотками та пенею становить вже більше 250 тисяч гривень.

Власник рахунку звернувся у поліцію, коли дізнався, що на його ім’я були укладені кредитні договори без його відома.

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31 травня правоохоронці повідомили зловмиснику, 30-річному жителю міста Новий Розділ, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) ККУ, ч.1 та ч.2 ст.182 (Порушення недоторканності приватного життя) ККУ, ч.3 ст.190 (Шахрайство) ККУ. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.  Досудове розслідування триває.

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