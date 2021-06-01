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Львівські ветерани представлять Україну на Іграх Воїнів у США

Ольга Денисяка

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У Сполучених Штатах Америки відбудуться Warriors Games – Ігри Воїнів. У цих престижних змаганнях українська команда військовослужбовців представлятиме нашу країну вперше. До складу збірної увійшли п’ятеро ветеранів АТО/ООС зі Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Учасниками команди стали ветерани Національної гвардії України. Відтак, Дмитро Афанасьєв змагатиметься за медалі у стрільбі з лука та волейболі сидячи. Ігор Галушка побореться за перемогу у веслуванні.

Також у змаганнях візьмуть участь ветерани Збройних Сил України Олександр Заставський, який представлятиме Україну одразу у чотирьох дисциплінах: стрільба з лука, гольф, кульова стрільба та волейбол сидячи. А також Сергій Калитюк, який у складі нашої збірної боротиметься за медалі з велоспорту, стрільби з лука, кульової стрільби та баскетболу на візках.

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Військовослужбовець Збройних Сил України Віктор Легкодух на змаганнях у США виступить у 5 дисциплінах: велоспорт, штовхання ядра, веслування, баскетбол на візках та кульова стрільба.

Нагадаємо, Warrior Games – це адаптивні змагання для військовослужбовців та ветеранів, які отримали поранення, були травмовані або захворіли, виконуючи свої службові обов’язки. Міністерство оборони США організовує цей захід вже восьмий рік поспіль. Цьогоріч він проходитиме з 12 по 22 вересня в Орландо, штат Флорида, США.

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