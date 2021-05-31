Жидачівський важкоатлет Богдан Гоза виборов три медалі на чемпіонаті світу

На світовому чемпіонаті важкої атлетики серед юніорів 19-річний Богдан Гоза здобув для України три медалі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

У складі національної збірної Україну на чемпіонаті представляє титулований жидачівський важкоатлет Богдан Гоза. Результат у 189 кг у ривку не тільки приніс спорстмену золото у цій дисципліні, а й став новим світовим рекордном серед юніорів.

У поштовху Богдан Гоза виборов срібло. З результатом в сумі двоборства 402 кг наш важкоатлет виборов друге місце, поступившись переможцю тільки на 1 кг.

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Важкою атлетикою Богдан Гоза займається з 8 років. На заняття спортом його надихнув старший брат Володимир, учасник Олімпійських ігор 2016 року, призер континентальних та світових юніорських чемпіонатів.

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