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У дитячій лікарні на Орлика запрацював сучасний рентгенапарат за 14 млн грн

Ольга Денисяка

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Рентгендіагностичний комплекс Sonialvision G4 для дитячої лікарні Львова придбали за 14 мільйонів гривень на умовах лізингу. Подібний апарат є тетім в Україні після Києва та Харкова і є надзвичайно важливим для надання якісної невідкладної допомоги. Про це медзаклад повідомив на сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

За словами головного лікаря дитячої лікарні Дмитра Квіта, рентгендіагностичний комплекс Sonialvision G4 з функцією томосинтезу і платформою цифрової обробки зображень є високотехнологічним та надсучасним у світі  медицині.

«Система R/F даного апарату забезпечує повне достовірне деталізоване зображення великих анатомічних ділянок, таких як хребет або нижні кінцівки на одному знімку, що є цінним інструментом для ортопедів-травматологів та хірургів усіх профілів. Функція томосинтезу дозволяє на 80% замінити мультиспіральну комп’ютерну томографію і, таким чином, уникнути високих доз опромінення для обстеження органів грудної клітки з метою верифікації змін легеневої тканини, тому є особливо важливою для дітей в період епідемії СOVID-19», – пояснив Дмитро Квіт.

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Важливо, що швидкість роботи цифрових систем дозволяє негайно візуалізувати результати обстеження, що значно прискорює лікувально-діагностичний процес у медзакладі. Дані технології дозволяють проводити дистанційне консультування пацієнтів медзакладу у вузьких профільних спеціалістів з будь-якої клініки України чи інших країн світу. Окрім того в режимі онлайнобстеження, завдяки медичній інформаційній системі,  будь-який лікар дитячої лікарні на Орлика може спостерігати за процесом обстеження з будь-якого робочого місця.

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