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Недоглянуті діти і мухи в їжі: у Винниках на 19-річну матір склали протокол

Юлія Осим

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Патрульні склали протокол на 19-річну матір з Винників, яка ухиляється від виконання своїх обов’язків. Двоє її малолітніх дітей живуть у повній антисанітарії. В будинку безлад та усюди мухи, навіть на їжі. Про це повідомили у патрульній поліції Львівщини, передає Львівський портал.

Зазначається, що поліцейські отримали виклик у Винники на вулицю Богуна від небайдужих, які почули плач дітей та крики дорослих. Патруль був вражений побаченим: антисанітарний стан помешкання, безлад та усюди мухи, навіть на їжі.

Водночас у будинку перебували двоє дітей віком 10 місяців та 2 роки, їхні 19-річна матір та 24-річний тато з ознаками алкогольного сп’яніння, а також хвора бабця.

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Через відсутні необхідні умови для життя та виховання двох малолітніх дітей, що унеможливлює фізичне існування, моральний та духовний розвиток і несе безпосередню пряму небезпеку, загрозу їх здоров’ю та життю, патрульні склали на жінку протокол за ч. 1 ст 184 (Ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей) КУпАП.

Про цей інцидент також повідомлено відділ ювенальної превенції та соцслужбу.

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Фото патрульної поліції Львівщини

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