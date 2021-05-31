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На Львівщині завершують ремонт моста між Східницею та Уричем

Вероніка Рой

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На Львівщині завершують ремонт моста між Східницею та Уричем на дорозі Східниця – Верхнє Синьовидне. Після його відновлення можна буде напряму доїхати зі Східниці в Урич, а далі за маршрутом і в інші населені пункти. Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Роботи моста виконує підрядна організація «Онур».

«Завершуємо ремонт на мості між Східницею та Уричем на дорозі Східниця – Верхнє Синьовидне. Проїжджа частина має ширину 7 метрів. На об’єкті дорожники змонтували балки прогонових будов, встановили монолітну плиту. Зараз укладають асфальтне покриття.Ремонт цього моста дозволить напряму доїхати зі Східниці в Урич та далі за маршрутом в інші населені пункти», – повідомив голова ЛОДА.

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Максим Козицький нагадав, що торік відремонтували 5 кілометрів автошляху Східниця – Верхнє Синьовидне, що з’єднує Дрогобицький та Сколівський райони. Загальна вартість ремонтних робіт становила 150 млн гривень. У цю суму включили і ремонт вищезгаданого моста.

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Фото: Максим Козицький

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