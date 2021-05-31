На Львівщині підприємець самовільно захопив землю та обгородив парканом

Суд повернув у власність громади землю у селі Красів на Стрийщині, яку місцевий підприємець самовільно зайняв та обгородив бетонним парканом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

За рішенням Господарського суду Львівської області, у комунальну власність громади повернуть земельну ділянку у селі Красів, площею 0,1 га і вартістю майже 357 тис грн, яку суб’єкт господарювання зайняв самовільно.

Встановлено, що підприємець самовільно захопив несформовану дану ділянку, розташовану в межах земель охоронних зон ліній електропередач, для розміщення на ній автозлому та обгородив її бетонним парканом і металевою сіткою.

Відтак, за позовом прокуратури, суд постановив звільнити незаконно зайняту земельну ділянку.

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