Де на Львівщині безпечно купатися

На Львівщині 1 червня стартує купальний сезон. Загалом в області визначили 12 місць, які безпечні для купання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Протягом березня-квітня на Львівщині визначили 23 місця масового відпочинку на воді, які потім розглядали на обласній комісії ТЕБ і НС. В результаті було погоджено 12 пляжів, які відповідають вимогам Правил охорони життя людей на водних об’єктах України.

Відповідно до зазначених правил, підприємці мають забезпечити проведення водолазного обстеження підводної частини акваторії пляжу, створити відомчі рятувальні пости, що укомплектовані підготовленим персоналом та необхідним обладнанням й інвентарем, заключити угоди на обслуговування атестованою аварійно-рятувальною службою.

Крім того, на території пляжів встановлюються стенди, на яких має бути розміщено інформацію про глибину і площу водного об’єкта, нахил берегів і ширину мілководдя, температуру та якість води, рівень благоустрою пляжів.

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Найближчим часом керівництво водних об’єктів, які наразі не затвердила обласна комісія ТЕБ і НС, повинні усунути недоліки, що дозволить безпечно відпочивати протягом літнього сезону відпочинку на воді.

На сьогодні готовими для безпечного купання відпочивальників можна визначити наступні водні об’єкти:

м.Моршин – пляж на міському озері;

м.Золочів – пляж на міському озері;

м.Перемишляни – пляж на міському озері;

Львівський район – озеро поблизу с. Стрілки (Готельно-відпочинковий комплекс ТзОВ «Узлісся»);

Стрийський район – 7 пляжів на водоймі поблизу з/ст. «Задорожнє»;

Яворівський район – пляж на рекреаційній водоймі Яворівського Національного природного парку.

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