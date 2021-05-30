У Мостиськах автомобіль злетів з дороги в житловий будинок

ДТП сталася ввечері 29 травня у Мостиськах. Водій автомобіля «ВАЗ 2110» не впорався з керуванням та в’їхав у житловий будинок. Постраждали четверо людей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА.

Аварія сталася в суботу близько 23:40 у Мостиськах на вулиці Галицькій. Водій автомобіля «ВАЗ 2110», 28-річний місцевий мешканець, рухаючись по дорозі в сторону Львова, не впорався з керуванням та врізався у житловий будинок.

Внаслідок ДТП водій автомобіля та троє його пасажирів отримали травми різного ступеня важкості. Постраждалих госпіталізували у Мостиську ЦРЛ.

Обставини події встановлюються.

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