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Поблизу Підбірців легковик зіткнувся з вантажівкою: постраждали матір і син

Юлія Осим

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ДТП сталася вранці 30 травня на об’їзній дорозі Львова поблизу Підбірців. Внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою постраждали двоє осіб – матір і син. Їх госпіталізували. Про це у коментарі Львівському порталу повідомила речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська.

ДТП сталася вранці 30 травня о 10:50.

«Сталося зіткнення автомобіля «Део» з вантажівкою. Внаслідок події травмований 35-річний водій та його матір, вік якої встановлюється, – обоє мешканці Черкаської області. Постраждалих доставили в лікарню, їх діагноз уточнюється», – прокоментувала Світлана Добровольська.

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Вона додала, що водій вантажівки, 46-річний мешканець Вінниччини, не постраждав.

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