На Сихові двоє хуліганів-підлітків розбили магазин і втекли

У Львові патрульні затримали двох підлітків, які розбили двері в магазині, а після скоєного втекли. Хулігани вирішили порозважатися ввечері 29 травня. однак не врахували, що їх зафіксують камери спостереження. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Інцидент стався на вулиці Довженка у Львові. У суботу ввечері патрульні отримади виклик, що двоє невідомих хлопців пошкодили майно магазину — розбили двері. Після того зловмисники втекли з місця події. Проте їх зафіксували камери спостереження.

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Екіпаж обстежив прилеглі території і виявив схожих осіб на вулиці Сихівській. Ними виявилися 19-річні львів’яни. Зазначається, що одного з них поліцейських довелося затримувати, використовуючи кайданки. Він отримав протокол затримання та постанову за ч. 2 ст. 178 (Розпивання алкогольних, напоїв заборонених законом місцях або поява в громадських місцях у п’яному вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення) КУпАП.

Осіб супроводили у відділ поліції N°2 Львівського районного управління поліції для встановлення обставин події.

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Фото патрульної поліції Львівщини