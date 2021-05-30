Четверо чотирилапих вихованці ЛКП «Лев» шукають своїх нових господарів

У Львові працівники комунального підприємства «Лев» шукають нові домівки для чотирьох своїх вихованців. Це чудова дівчинка Ася та троє симпатичних хлопчиків Грей, Хантер і Расті. Про це інформує пресслужба ЛКП «Лев», передає Львівський портал.

«Проводячи фотосесію з цими 4 хвостиками, ми і самі поринули у веселощі та безтурботність. І якими б ми не були часто серйозними та заклопотаними, нам всім потрібен друг, з яким можна забути про все», – зазначили в ЛКП «Лев».

Це 2-річна Ася, одна з тих, хто шукає нову сім’ю. Місце відлову – кінцева трамваю №6.

Реклама партнерів

«Для Асі важливо знайти в людині щось своє і тоді вся її стриманість кудись випаровується. Такі дівчатка вміють любити та дарувати тепло від усієї душі», – розповідають доглядальники комунальної установи.

А цей красунчик Расті має лише 8 місяців. Його, як і Асю, відловили на кінцевій трамваю №6.

«Молодий, сповнений натхненням до життя хлопець. Для нього легко знайти спільну мову будь з ким, адже він з такою любов’ю відноситься до всього оточуючого, що цим неможливо не захоплюватися», – заохочують утримувачі нових господарів.

2-річний Грей – ще один вихованець «Лева». Місце його відлову – Грибовичі.

«Його погляд зведе з розуму будь–кого. І хоча спочатку Грей був дуже сором’язливий. На фотосесії він розкрився і ми побачили, наскільки цей хлопчик може бути прекрасним», – кажуть працівники підприємства.

Хантеру вже 6 років. Його відловили у Дублянах поблизу Львова.

«З Хантером вам буде спокійно, як ніколи. Він стане хорошим напарником для розважливих розмов та неспішних ранкових прогулянок у парку», –запевняють в ЛКП «Лев».

Зазначимо, ЛКП «Лев» працює без вихідних з 8:00 до 20:00. Знаходиться комунальне підприємство у Львові на вулиці Промисловій, 56.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.