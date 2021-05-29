ОСТАННІ НОВИНИ

Відомо, що планують облаштувати у приміщеннях палацу культури «ЛОРТА»

Юлія Осим

|

У приміщеннях палацу культури «ЛОРТА» Львівська міська рада, після передачі будівлі у комунальну власність, планує створити сучасний освітній молодіжно-дитячий центр. Про це повідомив очільник Львова Андрій Садовий у Facebook.

Будинок культури «ЛОРТА» не працює з 2008 року. Раніше стало відомо, що ДК «Укроборонпром», якому належить об’єкт, передасть його у комунальну власність громади Львова.

«Це величезний комплекс, який може стати сучасним освітнім молодіжно-дитячим центром. Маємо організувати тут всі можливості для освіти і розвитку мистецьких ініціатив. Сьогодні мали зустріч з Юрієм Гусєвим [директор ДК «Укроборонпром» – ЛП] Ми майже синхронно озвучили ідею повернення сюди також і технічної освіти для дітей. Робототехніка, авіамоделювання – це все може привести сюди дитячий сміх і розум, а також дати добрий поштовх для розвитку цих галузей в нашому місті і Україні загалом. Нам потрібні молоді «Антонови» і тут вони зможуть навчатись та рухатись вперед», – повідомив Андрій Садовий.

Реклама партнерів

Він наголосив, що роботи доведеться докласти немало, але цей об’єкт однозначно потрібний Львову.

Зазначимо, Палац культури і техніки заводу «ЛОРТА» створений у 1982 році.

Ще у 2016 році була зареєстрована петиція щодо відновлення палацу з передачею його у комунальну власність та виділенням коштів з міського бюджету на реставрацію. 5 березня цього року на сесії було видано протокольне доручення щодо виготовлення проєктної документації на реконструкцію культурного центру. Однак, відповідно до законодавства, об’єкти соціальної інфраструктури, які належать державним підприємствам, можуть передаватись у комунальну власність лише за згоди трудового колективу цих підприємств.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як у 2021 році «АТБ» наповнює бюджет, розширює мережу та забезпечує українців найсвіжішими продуктами за доступними цінами
Анастасія ПИЖ
Як у 2021 році «АТБ» наповнює бюджет, розширює мережу та забезпечує українців найсвіжішими продуктами за доступними цінами

Перший квартал поточного року продемонстрував, що компанія «АТБ», яка є багаторічним лідером української галузі роздрібн...

Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту
Ольга ДЕНИСЯКА
Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту

Цієї весни у Львові значно зріс попит на прокат електросамокатів. Зручно і економить багато часу, пояснюють їх користува...

«Товари з іноземним перекладом не купую». Як львів’янка бореться з брендами за українську мову
Вероніка РОЙ
«Товари з іноземним перекладом не купую». Як львів’янка бореться з брендами за українську мову

Нині на прилавках магазинів, що переповнені різними товарами, засилля імпортної продукції з маркуванням мовою країни-вир...

Врятувати приреченого
Наталя ДУЛЯБА
Врятувати приреченого

14 травня Україна вперше на державному рівні вшановує пам’ять своїх громадян, які рятували євреїв під час II Світової ві...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...