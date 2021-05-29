Відомо, що планують облаштувати у приміщеннях палацу культури «ЛОРТА»

У приміщеннях палацу культури «ЛОРТА» Львівська міська рада, після передачі будівлі у комунальну власність, планує створити сучасний освітній молодіжно-дитячий центр. Про це повідомив очільник Львова Андрій Садовий у Facebook.

Будинок культури «ЛОРТА» не працює з 2008 року. Раніше стало відомо, що ДК «Укроборонпром», якому належить об’єкт, передасть його у комунальну власність громади Львова.

«Це величезний комплекс, який може стати сучасним освітнім молодіжно-дитячим центром. Маємо організувати тут всі можливості для освіти і розвитку мистецьких ініціатив. Сьогодні мали зустріч з Юрієм Гусєвим [директор ДК «Укроборонпром» – ЛП] Ми майже синхронно озвучили ідею повернення сюди також і технічної освіти для дітей. Робототехніка, авіамоделювання – це все може привести сюди дитячий сміх і розум, а також дати добрий поштовх для розвитку цих галузей в нашому місті і Україні загалом. Нам потрібні молоді «Антонови» і тут вони зможуть навчатись та рухатись вперед», – повідомив Андрій Садовий.

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Він наголосив, що роботи доведеться докласти немало, але цей об’єкт однозначно потрібний Львову.

Зазначимо, Палац культури і техніки заводу «ЛОРТА» створений у 1982 році.

Ще у 2016 році була зареєстрована петиція щодо відновлення палацу з передачею його у комунальну власність та виділенням коштів з міського бюджету на реставрацію. 5 березня цього року на сесії було видано протокольне доручення щодо виготовлення проєктної документації на реконструкцію культурного центру. Однак, відповідно до законодавства, об’єкти соціальної інфраструктури, які належать державним підприємствам, можуть передаватись у комунальну власність лише за згоди трудового колективу цих підприємств.

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