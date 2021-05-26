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Будинок культури «ЛОРТА» стане комунальною власністю Львова

Юлія Осим

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ДК «Укроборонпром» передасть у власність громади Львова палац культури «ЛОРТА». Таке рішення прийняли під час спільної zoom-наради Львівської мерії та держпідприємства, повідомила у Facebook депутка міськради Уляна Пак.

Вона зазначила, що такого рішення львів’яни чекали понад 10 років. Передача будинку культури «ЛОРТА», що на вул. Патона, 6, відбудеться вже у найближчі місяці.

«Відбулася zoom-нарада з керівництвом Державний концерн «Укроборонпром». В результаті обговорення вдалося досягти домовленості про передачу у комунальну власність міста Львова, протягом найближчих кількох місяців, Будинку культури «ЛОРТА», що на вул. Патона, 6. Окрім цього, напрацювали дорожню карту для прийняття фінальних рішень Львівською міською радою та «Укроборонпромом», – повідомила Уляна Пак.

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Депутатка нагадала. що влітку 2020 року вдалося зібрати декілька сотень підписів львів’ян для збереження цього Будинку культури для потреб громади Львова.

Зазначимо, Палац культури і техніки заводу «ЛОРТА» створений у 1982 році.

Ще у 2016 році була зареєстрована петиція щодо відновлення палацу з передачею його у комунальну власність та виділенням коштів з міського бюджету на реставрацію. 5 березня цього року на сесії було видано протокольне доручення щодо виготовлення проєктної документації на реконструкцію культурного центру. Однак, відповідно до законодавства, об’єкти соціальної інфраструктури, які належать державним підприємствам, можуть передаватись у комунальну власність лише за згоди трудового колективу цих підприємств.

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