У трагічній ДТП біля Зубри загинули батько з сином

Вранці 29 травня неподалік Львова на автодорозі Київ – Чоп сталася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення легковика та вантажівки загинули водій та пасажир першого. Загиблими є батько та син. Про це Львівсьокму порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Правоохоронцями встановлено, що на трасі Київ – Чоп біля села Зубра автомобіль «Шкода Феліція», у якому перебували загиблі, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою «Мерседес».

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За кермом «Шкоди» перебував 54-річний мешканець міста Дніпро, вантажівкою керував житель Броварів віком 35 років. Внаслідок зіткнення водій легковика та його син-пасажир від отриманих травм померли на місці події.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Проводиться досудове розслідуванння.

Раніше Львівський портал повідомляв про смертельну ДТП поблизу Львова.

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Фото поліції Львівщини