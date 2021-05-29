У Львові чоловік погрожував таксисту ножем

У Львові патрульні затримали чоловіка, який розмахував перед таксистом ножем та погрожував фізичною розправою. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Близько опівночі 28 травня патрульні отримали виклик від водія таксі на вулицю Виговського у Львові. Він зазначив, що доставив пасажира до місця призначення, тоді останній дістав ніж і почав погрожувати, розмахуючи небезпечним предметом перед його обличчям. Потім зловмисник побіг в напрямку вулиці Головацького.

Екіпаж патрульних під час обстеження території виявив схожого чоловіка на вулиці Виговського. Зазначається, що він стояв біля під’їзду, сховавши руки у кишені. На вказівки поліцейських чоловік не реагував. Інспектори застосували тактичні прийоми та затримали 48-річного львів’янина. Чоловіка супроводили у відділ поліції для встановлення обставин.

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