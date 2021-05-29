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У Львові 24-річна водійка Tesla під наркотиками скоїла ДТП і втекла

Юлія Осим

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У Львові на вулиці Ковжуна водійка Tesla врізалася у припаркований Porsche Cayenne, після чого втекла з місця події. Невдовзі патрульні знайшли порушницю, яка, як виявилося, перебувала під наркотиками. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

ДТП сталася близько 16:00 на вулиці Ковжуна. Встановлено, що автомобіль Tesla здійснив наїзд на припаркований автомобіль Porsche Cayenne. Після того водій, не зупиняючись, поїхав геть.

Згодом патрульна встановили особу керманички та повернули її на місце події. Зазначається, що у 24-річної львів’янки виявили ознаки наркотичного сп’яніння. Перевірка у медичному закладі показала, що вона керувала транспортним засобом під дією екстазі (MDMA), метамфетаміну та амфетаміну.

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Відтак, поліцейські склали на порушницю три протоколи:

  • за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП;
  • за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП;
  • за ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП.

Партульні інформують, що за чотири місяці цього року на території Львівської області зареєстровано 192 ДТП саме через перебування водія у нетверезому стані, з яких 25 ДТП з постраждалими – травмувалось 36 осіб.

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Фото патрульної поліції Львівщини

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