На Львівщині запрацює перший Центр національно-патріотичного виховання

У селі Сприня на Самбірщині невдовзі запрацює перший в регіоні Центр національно-патріотичного виховання. Функціонуватиме заклад на базі спортивно-туристичного комплексу Сприня та стане одним з найбільших центрів такого формату в Україні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі управління молоді та спорту Львівської ОДА.

Рішення про створення Центру раніше прийняла Самбірська районна рада. Тут молодь виховуватимуть як різнобічно розвинених особистостей, у дусі партіотизму і національної свідомості, готуватимуть до захист Батьківщини, також організовуватимуть оздоровлення та змстовне дозвілля юнаків та дівчат.

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«Сприня насправді вже не один рік виконує функцію такого центру, адже сюди неодноразово приїжджали на вишкольні табори діти та молодь з різних куточків України, цю базу ми використовували у межах програмами «Схід і Захід разом», коли Львівщину відвідували гості із східних регіонів. Тому переконаний, що створення спеціалізованого центру дасть ще більше можливостей для виховання національно свідомої молоді», – прокоментував керівник управління молоді та спорту ЛОДА Роман Хім‘як.

Зазначимо, що село Сприня у Самбірському районі Львівщини є історичним місцем. Саме тут у 1944 році відбувся Великий Збір, на якому була створена Українська Головна Визвольна Рада (УГВР) – орган національно-визвольної боротьби України проти нацистської Німеччини та московсько-більшовицької окупації. Президентом УГВР став Кирило Осьмак, в честь якого названо діючий спортично-туристичний комплекс у Сприні.

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Фотоо Управління молоді та спорту ЛОДА