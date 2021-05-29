На Львівщині пенсіонерку судитимуть за самовільно викопаний ставок

На Стрийщині пенсіонерка самовільно викопала ставок на землях сільськогосподарського призначення. Жінка не мала на це жодних дозволів, відтак, їй загрожує до 2 років обмеження волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Встановлено, що 67-річна мешканка одного з сіл Стрийського району без наявних дозвільних документів викопала штучний ставок на земельній ділянці, яка призначена для сільськогосподарського використання. Штучну водойму розміром 7,4 на 13,5 метра жінка використовує для власних потреб.

У поліції зазначають, що у такий спосіб частина земельної ділянки, призначена для ведення селянського господарства, була безпідставно виведена з сільськогосподарського обороту, чим завдано шкоди довкіллю.

Правоохоронці повідомили зловмисиці про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.254 (Безгосподарське використання земель) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – штраф від 1 000 до 3 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 2-х років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3-х років або без такого.

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Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.

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