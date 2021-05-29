ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині пенсіонерку судитимуть за самовільно викопаний ставок

Юлія Осим

|

На Стрийщині пенсіонерка самовільно викопала ставок на землях сільськогосподарського призначення. Жінка не мала на це жодних дозволів, відтак, їй загрожує до 2 років обмеження волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Встановлено, що 67-річна мешканка одного з сіл Стрийського району без наявних дозвільних документів викопала штучний ставок на земельній ділянці, яка призначена для сільськогосподарського використання. Штучну водойму розміром 7,4 на 13,5 метра жінка використовує для власних потреб.

У поліції зазначають, що у такий спосіб частина земельної ділянки, призначена для ведення селянського господарства, була безпідставно виведена з сільськогосподарського обороту, чим завдано шкоди довкіллю.

Правоохоронці повідомили зловмисиці про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.254 (Безгосподарське використання земель) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – штраф від 1 000 до 3 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 2-х років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3-х років або без такого.

Реклама партнерів

Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як у 2021 році «АТБ» наповнює бюджет, розширює мережу та забезпечує українців найсвіжішими продуктами за доступними цінами
Анастасія ПИЖ
Як у 2021 році «АТБ» наповнює бюджет, розширює мережу та забезпечує українців найсвіжішими продуктами за доступними цінами

Перший квартал поточного року продемонстрував, що компанія «АТБ», яка є багаторічним лідером української галузі роздрібн...

Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту
Ольга ДЕНИСЯКА
Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту

Цієї весни у Львові значно зріс попит на прокат електросамокатів. Зручно і економить багато часу, пояснюють їх користува...

«Товари з іноземним перекладом не купую». Як львів’янка бореться з брендами за українську мову
Вероніка РОЙ
«Товари з іноземним перекладом не купую». Як львів’янка бореться з брендами за українську мову

Нині на прилавках магазинів, що переповнені різними товарами, засилля імпортної продукції з маркуванням мовою країни-вир...

Врятувати приреченого
Наталя ДУЛЯБА
Врятувати приреченого

14 травня Україна вперше на державному рівні вшановує пам’ять своїх громадян, які рятували євреїв під час II Світової ві...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...