До Дня захисту дітей Дрогобицька солеварня організовує туристичний фестиваль

У неділю, 30 червня, у Дрогобицькій солеварні відбудеться дитячий фестиваль з нагоди Міжнародного дня захисту дітей. Для усіх відвідувачів «Соляної казки стародавнього Дрогобича» проведуть безліч різноманітних майстер-класів. Вхід на свято віьний, однак за бажанням можна залишити кошти у благодійній скриньці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

У програмі – 15 заходів. Крім майстер-класів буде вишкіл, презентація джаз-бенду, музичний перфоманс, лекція екоактивіста. Також один із цікавих майстер-класв проведе відомий художник Лев Скоп.

«Навчатиме дітей малювати янголів солеварні на стародавній дахівці. Ще у нас буде справжній гончарський круг у межах майстер-класу від школи мистецтв. Іншою цікавинкою буде малювання сіллю. Виявляється, є техніка, коли акварельні фарби змішують із сіллю, а в підсумку вдаються дуже цікаві малюнки. Загалом Дрогобицька солеварня – це насамперед виробниче підприємство і майстер-класи в цій локації – саме те, що потрібно», – розповів громадський активіст, актор, екскурсовод, учасник ініціативної групи з відродження Дрогобицької солеварні Андрій Юркевич.

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Зазначається, що гості заходу зможуть спробувати себе й у видобутку та виварюванні солі. Вхід на заходи вільний, як і участь у майстер-класах. Зате буде скринька для добровільних пожертв.

«Збираємо загалом 70 000 грн для облаштування туристичних доріжок на території солеварні. Зокрема, від адміністративної будівлі до, власне, приміщення із шурфом, де виварюють сіль», наголосив директор Дрогобицького солевиварювального заводу Олег Петренко.

У ЛОДА зазначили, що захід має на меті зібрати кошти для реалізації туристичного проєктут Дрогобицької солеварні. Оскільки її вдалося зберегти, проте надалі потрібно розвивати. Крім того, подія робить хороший, змістовний акцент, адже у майбутньому для кожного гостя, а особливо для дітей, це місце закарбується в пам’яті як локація, де вперше спробували себе в гончарстві, кулінарії чи навіть виварюванні солі.

Дитячий фестиваль відбудеться у неділю з 14 до 19 години на території Дрогобицької солеварні (вул, Солоний Ставок, 27, поблизу дерев’яної церкви Святого Юра).

Що пропонують організатори «Соляної казки у стародавньому Дрогобичі»:

майстер-клас малювання разом з Левом Скопом;

гончарський майстер-клас від дрогобицької школи мистецтв;

етномузей “У Дворі” представляє: майстер-клас виготовлення правдивого вершкового масла та хліба, замішаного на ропі з дрогобицької солеварні, дегустація карпатських чаїв;

малювання соляними фарбами та мукосолики від Світлани Забари;

вишкіл від проєкту ‘’Бар’єр’’;

аквагрим;

кулінарний майстер-класи;

вуличний музей цікавих експонатів, від колекціонера та голови ГО “Інститут шанувальників старожитностей” Анатолія Задерецького;

«Лабораторія джазу». Презентація просто неба на солеварні джаз-бенду під керівництвом Ярослава Проціва;

музичний перфоманс від Ігоря Івановича;

презентація НВК “Зефір”;

відкрита лекція від екоактивіста Святослава Степ’яка: “Як я почав сортувати всяке різне, і що з того вийшло”;

презентація Меденицького професійного ліцею;

презентація Вищого професійного училища №19;

екскурсія виробничими локаціями солеварні та частування свіжою теплою сіллю.

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