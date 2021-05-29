15-річна львів'янка стала віцечемпіонкою Європи з кульової і стендової стрільби

15-річна спортсменка зі Львова Яна Чучмарьова стала віцечемпіонкою Європи з кульової і стендової стрільби серед юніорок. Про це повідомили у відділенні НОК України у Львівській області, передає Львівський портал.

У хорватському місті Осієк триває чемпіонат Європи з кульової і стендової стрільби. 28 травня українки стали срібними призерками в командній вправі «Малокаліберний пістолет, дистанція 25 метрів» серед юніорок.

Як повідомили у НОК Львівщини, у фіналі українські спортсменки – Вілена Бевз (Дніпропетровщина), Яна Чучмарьова (Львівщина), Надія Шаманова (Полтавщина) – поступилися спортсменкам РФ.

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Зазначимо, що чемпіонат Європи з кульової і стендової стрільби відбувається з 20 травня по 6 червня. Участь в ньому беруть понад 1 000 спортсменів, які борються за медалі в особистих і командних вправах, а також у змішаних парах. Змагаються на турнірі також 7 львівських стрільців.

Раніше, 25 травня, українська збірна у складі олімпійської чемпіонки з Чернігова Олени Костевич, дніпрянки Поліни Колеснікової та львів’янки Юлії Коростильової здобула золото, вигравши у фіналі в росіянок.

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