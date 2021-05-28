Україна закрила небо для літаків, зареєстрованих у Білорусі

Уряд закрив повітряний простір України для використання повітряними суднами, які зареєстровані у Білорусі. Відповідна заборона вступає в дію з 29 травня поточного року. Про це повідомляє Урядовий портал.

Так, від суботи, 29 травня, білоруським літакам заборонено літати в небі над Україною. Таке урядове рішення прийнято у зв’язку з вимушеною посадкою літака Ryanair та затримання білоруського опозицінера.

«У зв’язку з ситуацією, яка склалася 23 травня 2021 року під час виконання авіакомпанією Ryanair рейсу Афіни — Вільнюс та з метою забезпечення безпеки польотів та пасажирів, Міністерству інфраструктури, Державній авіаційній службі разом з державним підприємством «Украерорух» з урахуванням рішення Кабінету Міністрів від 25 травня 2021 року було доручено встановити відповідну заборону з 00 год 00 хв 29 травня 2021 року», – йдеться у повідомленні.

Про зазначену заборону Мінінфраструктури, Державіаслужба та Міністерство закордонних справ зобов’язуються поінформувати відповідні органи Республіки Білорусь.

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Нагадаємо,26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

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