У Рава-Руській виявили вантажівку з 2,5 тоннами нового «секонд-хенду»

У пункті пропуску «Рава-Руська» прикордонники виявили вантажівку польської реєстрації, яка була наповнена новим одягом. Однак через кордон його намагалися перевезти під виглядом секонд-хенду. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

За кермом вантажівки, яка прибула у пункт пропуску «Рава-Руська» з-за кордону, перебував українець. Згідно з документами, він перевозив майже 21 тонну одягу, що був у використанні.

Проте, проводячи комплекс заходів з оцінки ризиків та враховуючи наявну оперативну інформацію, прикордонники Львівського загону спільно з митниками ініціювали поглиблену перевірку вантажу.

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У результаті, серед вживаного одягу знайшли 2,5 тонни нового одягу. Товар вилучено співробітниками митниці. Сума оцінки встановлюється.

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Фото Західного регіонального управління Держприкордонслужби