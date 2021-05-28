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У Львові п’яний водій без прав на пішохідному переході збив двох людей та втік

Вероніка Рой

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У п’ятницю, 28 травня, на пішохідному переході на перехресті вулиць Пасічна-Голубця у Львові автомобіль Mazda збив двох людей і втік. Під час затримання водія патрульні з’ясували, що чоловік був у нетверезому стані та позбавлений права керування авто. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Близько 11 год. патрульні отримали повідомлення про ДТП на перехресті вулиць Пасічна-Голубця у Львові. Очевидці аварії повідомили, що автомобіль Mazda 3 здійснив наїзд на двох осіб на пішохідному переході та втік в напрямку центру міста вулицею Личаківською. Потерпілих –  47-річну жінку та 55-річного чоловіка шпиталізували.

«За допомогою нашої чергової частини, Ситуаційного центру Головного управління Національної поліції Львівської області та Центру безпеки міста вдалося встановити номерні знаки автомобіля. Орієнтування отримали усі екіпажі 2 батальйону. Автомобіль зупинили на перехресті вулиці Личаківської – площі Митної», – зазначають патрульні.

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35-річний водій, з ознаками алкосп’яніння, виявився позбавлений права керування Жовківським судом. Від перевірки на стан сп’яніння він відмовився.

На місці події працювали слідчі. Патрульні винесли на чоловіка постанову за ч.4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) КУпАП. Водію загрожує штраф 20 400 гривень. Автомобіль евакуювали на арештмайданчик.

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Фото: патрульна поліція

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