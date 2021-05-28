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У Львові на пішохідному переході водій збив двох дітей

Юлія Осим

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Ввечері 27 травня у Львові на вулиці Лінкольна водій Mitsubishi збив двох дітей, які переходили дорогу на пішохідному переході. Дітей госпіталізували. Про це повідомив у Facebook керівник ГО Варта1 Ігор Зінкевич.

ДТП сталася о 19:50 на вулиці Лінкольна поблизу церкви Йосафата. Водій за кермом Mitsubishi збив двох хлопців 10 та 11 років, коли ті перебігали дорогу на пішохідному переході. Дітей госпіталізувала швидка.

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Як відомо зі ЗМІ, водій 1984 року народження. Ознак алкогольного сп’яніння у нього не виявили. А від перевірки на наркотики він відмовився.

Правоохоронці встановлюють обставини поді. Як повідомили Львівському порталу у патрульній поліції, подробиці ДТП наразі не коментують.

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