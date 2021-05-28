У Львові на Хмельницького троє хуліганів розтрощили зупинку

Поліцейські затримали трьох хуліганів, які ввчечері 27 травня розбили зупинку громадського транспорту на вулиці Хмельницького. Патрульні затримали зловмисників у селі Малехів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

У четвер майже опівночі заявник повідомив поліцейським, що на вул. Б. Хмельницького троє молодих хлопців трощили зупинку громадського транспорту біля автозаправної станції.

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Патрульні, маючи опис хуліганів, виявили їх у с. малехів біля АЗС. Зловмисниками виявилися 18, 19 та 20-річні львів’яни.

У результаті, вони отримали від поліцейських постанови за ч. 1 та ч. 2ст. 178 (Розпивання пива та поява в громадських місцях у п’яному вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль) КУпАП та вчинення цього правопорушення вдруге впродовж року.

Зазначається, що патрульні супроводили осіб у Львівське районне управління поліції і передали слідчим для встановлення обставин.

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Фото Патрульної поліції Львівщини