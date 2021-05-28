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У 5-й лікарні Львова запрацювало відділення нефрології та діалізу

Вероніка Рой

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У 5-й міській клінічній лікарні запрацювало оновлене відділення нефрології та діалізу. Зараз там функціонує 6 нових сучасних діалізних апаратів для допомоги пацієнтам із хворобами нирок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як розповів генеральний директор лікарні Андрій Миськів, також у цьому відділенні передбачено 24 стаціонарних ліжка для лікування пацієнтів із хворобами нирок. Як наголошують у лікарні, ця процедура є безкоштовною для пацієнтів.

Нагадаємо, нове відділення нефрології та діалізу також відкрили торік в лікарні швидкої медичної допомоги Львова. Там є 14 нових діалізних апаратів та 12 стаціонарних ліжок для лікування пацієнтів із хворобами нирок.

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Діалізна терапія – це нирково-замісна терапія для очищення крові від токсичних речових та продуктів метаболізму. Її призначають пацієнтам із хронічною хворобою нирок, при якій втрачається здатність очищати кров. Необхідна частота проходження процедури – 3 рази на тиждень.

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