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Школярі гасили пожежу сміття біля стадіону «Сокіл» у Львові

Вероніка Рой

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У четвер, 27 травня, п’ятеро школярів гасили пожежу сміття, яку помітили поблизу стадіону «Сокіл» у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини.

Близько 20:00 до надзвичайників надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території. Як з’ясувалось п’ятеро школярів, гуляючи парком на вул. Патона поблизу стадіону «Сокіл», помітили, що на відкритій території горить сміття.

«Діти не роздумуючи зателефонували до вогнеборців та повідомили про подію. Не чекаючи допомоги дорослих, школярі кинулись самостійно підручними засобами гасити пожежу, адже вітер міг роздмухати полум’я, а зовсім поруч були дерева, на які вогонь міг перекинутись», – розповідають рятувальники.

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Гасили пожежу сміття учні 60-тої середньої загальноосвітньої школи та ліцею№75 ім. Лесі Українки: Маркіян Хотинський, Назар Башнянин, Устим Крисько, Володимир Пасєка та Віталій Бунчак

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Фото: ДСНС

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