Ще 115 учасників АТО зі Львова отримають по сто тисяч гривень. Список

У п’ятницю, 28 травня, виконавчий комітет Львівської міськради затвердив перелік воїнів АТО/ООС, які отримають по 100 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

По 100 тисяч гривень найближчим часом отримають ще 115 військових зі Львова. Для цього з бюджету міста виділять 11,5 мільйона гривень.

Львівський портал подає перелік учасників АТО/ООС, які отримають цю матеріальну допомогу:

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ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОН

Бариляк Олег Володимирович Денисов Ілля Сергійович Іваночко Микола Ігорович Кулик Сергій Васильович Мураль Ольга Ігорівна Пастущак Юрій Ігорович Писарев Олексій Ігорович Пришляк Роман Любомирович Тренбач Микола Іванович Щеголєв Євген Олександрович Юзва Роман Петрович Янко Юрій Петрович

ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОН

Асауляк Юрій Володимирович Вус Ярослав Ярославович Галич Василь Ярославович Глушко Лілія Олегівна Духновський Микола Сергійович Єлькін Анатолій Анатолійович Калинюк Сергій Олексійович Кедьо Роман Володимирович Котушенко Ігор Русланович Кузь Богдан Володимирович Левков Віктор Антонович Микитин Назар Романович Романишин Роман Ярославович Сєров Андрій Валерійович Товтин Іван Васильович Філоненко Сергій В’ячеславович

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОН

Брилкіна Тетяна Олександрівна Варга Ярослав Степанович Грицкевич Сергій Анатолійович Досяк Мирослав Ігорович Зивер Марія Володимирівна Камалов Ріф Рамільович Ласій Олександр Миколайович Лядик Ігор Ярославович Новосельцев Ігор Миколайович Фриз Мирослав Васильович Цап Ігор Романович Цибульський Юрій Вікторович Шевчук Галина Степанівна Яблуновський Богдан Васильович

СИХІВСЬКИЙ РАЙОН

Андрієнко Анатолій Михайлович Бойчук Олександр Миколайович Вараніцький Іван-Дмитро Володимирович Зарічний Андрій Ярославович Карабін Андрій Ярославович Кондзьолка Богдан Володимирович Кузь Олег Володимирович Левчук Владіслав Романович Летунова Наталія Олександрівна Лисий Степан Ярославович Мельник Сергій Вікторович Мунжов Андрій Степанович Пелех Любомир Ярославович Підвірний Володимир Володимирович Потовський Микола Михайлович Рибак Андрій Петрович Савка Юрій Антонович Тимощук Сергій Володимирович Трав’ян Руслан Костянтинович Феоктістов Нікіта Сергійович Хомич Володимир Степанович

ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН

Баландюх Іван Іванович Бартош Роман Володимирович Борис Ірина Володимирівна Бричинський Олег Володимирович Бучко Дмитро Романович Ворона Ігор Іванович Голдобін Сергій Володимирович Гребень Ірина Сергіївна Демчук Юрій Степанович Довгань Іванна Семенівна Долганов Олександр Юрійович Душук Олександр Олександрович Івануса Олександр Володимирович Книш Михайло Михайлович Котик Олег Миколайович Кулик Ярослав Іванович Латишев Денис Юрійович Малющенко Кирило Сергійович Назарійчук Олександр Васильович Нассіф Мішель Нассіф Педоренко Любов Олександрівна Перемибіда Денис Олександрович Підставський Петро Євгенович Резніченко Олександр Іванович Стефаник Василь Васильович Третьяков Павло Олександрович Угрюмов Максим Вікторович Чех Ігор Михайлович

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН

Антонов Дмитрій Пилипович Бейзим Індижанна Хайрулівна Бомерсбах Мар’ян Францішкович Васильців Андрій Романович Воротняк Роман Іванович Гавришків Володимир Васильович Голінка Юрій Зіновійович Грибик Богдан Євгенійович Демцьо Ярослав Ярославович Кащук Олександр Олексійович Крупа Ольга Іванівна Леськів Ігор Степанович Лінчук Леся Іванівна Мартинюк Віктор Іванович Перебийніс Олександр Євгенович Потерейко Ігор Іванович Сиволоб Даниїл Олександрович Сінотов Андрій Олегович Скалецький Тарас Степанович Славич Ігор Іванович Терешенко Владислав Едуардович Цесляк Віра Володимирівна Шетерляк Роман Мар’янович Юшков Валентин Михайлович

Додамо, що програму фінансової підтримки учасників АТО, які є мешканцями Львова, мерія прийняла у 2015 році. По 100 тисяч гривень бійці отримуватимуть включно до 2022 року. Загалом на такі виплати у бюджеті міста передбачили 610 мільйонів гривень.

Загалом таку матеріальну допомогу у Львові вже отримали понад 4300 бійців АТО. На це витратили 410 млн грн.

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