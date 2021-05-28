Ще 115 учасників АТО зі Львова отримають по сто тисяч гривень. Список

У п’ятницю, 28 травня, виконавчий комітет Львівської міськради затвердив перелік воїнів АТО/ООС, які отримають по 100 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.
По 100 тисяч гривень найближчим часом отримають ще 115 військових зі Львова. Для цього з бюджету міста виділять 11,5 мільйона гривень.
Львівський портал подає перелік учасників АТО/ООС, які отримають цю матеріальну допомогу:
ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОН
- Бариляк Олег Володимирович
- Денисов Ілля Сергійович
- Іваночко Микола Ігорович
- Кулик Сергій Васильович
- Мураль Ольга Ігорівна
- Пастущак Юрій Ігорович
- Писарев Олексій Ігорович
- Пришляк Роман Любомирович
- Тренбач Микола Іванович
- Щеголєв Євген Олександрович
- Юзва Роман Петрович
- Янко Юрій Петрович
ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОН
- Асауляк Юрій Володимирович
- Вус Ярослав Ярославович
- Галич Василь Ярославович
- Глушко Лілія Олегівна
- Духновський Микола Сергійович
- Єлькін Анатолій Анатолійович
- Калинюк Сергій Олексійович
- Кедьо Роман Володимирович
- Котушенко Ігор Русланович
- Кузь Богдан Володимирович
- Левков Віктор Антонович
- Микитин Назар Романович
- Романишин Роман Ярославович
- Сєров Андрій Валерійович
- Товтин Іван Васильович
- Філоненко Сергій В’ячеславович
ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОН
- Брилкіна Тетяна Олександрівна
- Варга Ярослав Степанович
- Грицкевич Сергій Анатолійович
- Досяк Мирослав Ігорович
- Зивер Марія Володимирівна
- Камалов Ріф Рамільович
- Ласій Олександр Миколайович
- Лядик Ігор Ярославович
- Новосельцев Ігор Миколайович
- Фриз Мирослав Васильович
- Цап Ігор Романович
- Цибульський Юрій Вікторович
- Шевчук Галина Степанівна
- Яблуновський Богдан Васильович
СИХІВСЬКИЙ РАЙОН
- Андрієнко Анатолій Михайлович
- Бойчук Олександр Миколайович
- Вараніцький Іван-Дмитро Володимирович
- Зарічний Андрій Ярославович
- Карабін Андрій Ярославович
- Кондзьолка Богдан Володимирович
- Кузь Олег Володимирович
- Левчук Владіслав Романович
- Летунова Наталія Олександрівна
- Лисий Степан Ярославович
- Мельник Сергій Вікторович
- Мунжов Андрій Степанович
- Пелех Любомир Ярославович
- Підвірний Володимир Володимирович
- Потовський Микола Михайлович
- Рибак Андрій Петрович
- Савка Юрій Антонович
- Тимощук Сергій Володимирович
- Трав’ян Руслан Костянтинович
- Феоктістов Нікіта Сергійович
- Хомич Володимир Степанович
ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН
- Баландюх Іван Іванович
- Бартош Роман Володимирович
- Борис Ірина Володимирівна
- Бричинський Олег Володимирович
- Бучко Дмитро Романович
- Ворона Ігор Іванович
- Голдобін Сергій Володимирович
- Гребень Ірина Сергіївна
- Демчук Юрій Степанович
- Довгань Іванна Семенівна
- Долганов Олександр Юрійович
- Душук Олександр Олександрович
- Івануса Олександр Володимирович
- Книш Михайло Михайлович
- Котик Олег Миколайович
- Кулик Ярослав Іванович
- Латишев Денис Юрійович
- Малющенко Кирило Сергійович
- Назарійчук Олександр Васильович
- Нассіф Мішель Нассіф
- Педоренко Любов Олександрівна
- Перемибіда Денис Олександрович
- Підставський Петро Євгенович
- Резніченко Олександр Іванович
- Стефаник Василь Васильович
- Третьяков Павло Олександрович
- Угрюмов Максим Вікторович
- Чех Ігор Михайлович
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН
- Антонов Дмитрій Пилипович
- Бейзим Індижанна Хайрулівна
- Бомерсбах Мар’ян Францішкович
- Васильців Андрій Романович
- Воротняк Роман Іванович
- Гавришків Володимир Васильович
- Голінка Юрій Зіновійович
- Грибик Богдан Євгенійович
- Демцьо Ярослав Ярославович
- Кащук Олександр Олексійович
- Крупа Ольга Іванівна
- Леськів Ігор Степанович
- Лінчук Леся Іванівна
- Мартинюк Віктор Іванович
- Перебийніс Олександр Євгенович
- Потерейко Ігор Іванович
- Сиволоб Даниїл Олександрович
- Сінотов Андрій Олегович
- Скалецький Тарас Степанович
- Славич Ігор Іванович
- Терешенко Владислав Едуардович
- Цесляк Віра Володимирівна
- Шетерляк Роман Мар’янович
- Юшков Валентин Михайлович
Додамо, що програму фінансової підтримки учасників АТО, які є мешканцями Львова, мерія прийняла у 2015 році. По 100 тисяч гривень бійці отримуватимуть включно до 2022 року. Загалом на такі виплати у бюджеті міста передбачили 610 мільйонів гривень.
Загалом таку матеріальну допомогу у Львові вже отримали понад 4300 бійців АТО. На це витратили 410 млн грн.
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Наталя Дуляба