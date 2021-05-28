Президент федерації греко-римської боротьби зведе на Науковій офісний центр

На вул. Науковій, 7 спорудять 10-поверховий офісний комплекс із трирівневим паркінгом. Відповідне рішення 28 травня прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає Львівський портал.

Містобудівні умови та обмеження отримало ТзОВ «Аякс сіті». Воно на вул. Науковій, 7 зведе офісно-складський комплекс із трирівневою автостоянкою.

Йдеться про будівництво масштабного комплексу із офісами, складськими приміщеннями, окремим трирівневим паркінгом на 351 місце, відпочинковою зоною та наземною автостоянкою на 52 місця. Його спорудять не відразу вздовж самої вул. Наукової, заїзд облаштують із боку вул. Тролейбусної.

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Комплекс будуватимуть на двох земельних ділянках загальною площею майже 2 га, яка розташована у зоні технопарків Франківського району.

Своїм рішенням виконком дозволив забудувати ділянки на 31%, а також встановив, що висота офісно-складської будівлі не повинна перевищувати 33,8 м. У поверхах це 9-10 поверхів.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Аякс сіті» існує з 2019 року і займається консультуванням із питань комерційної діяльності й керування. Власником фірми є львів’янин Євгеній Путій.

Також Євгеній Путій є президентом Львівської обласної федерації греко-римської боротьби.

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