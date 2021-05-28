Непрацездатним членам сімей загиблих у Скнилівській трагедії виплачуватимуть допомогу

Непрацездатним членам сімей загиблих у Скнилівській авіакатастрофі виплачуватимуть щомісячну адресну грошову допомогу. Відповідне рішення сьогодні, 28 травня, прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Доплата передбачена для членів родини загиблих, які не отримують доходу, що перевищує 2 прожиткових мінімуми в Україні для осіб, втративших працездатність.

Управління соціального захисту ЛМР пояснює, що серед найвразливіших категорій населення Львівської МТГ є саме непрацездатні члени сімей загиблих в Скнилівській авіакатастрофі, яка сталась на летовищі «Скнилів» 27 липня 2002 року. Велика кількість членів родин загиблих на сьогодні вже досягли пенсійного віку або визнані особами з інвалідністю, тобто є непрацездатними.

Реклама партнерів

За попередніми даними, офіційне право на отримання щомісячної адресної допомоги матиме 21 особа.

Для них передбачено щомісячну адресну грошову допомоги у розмірі 3538 грн.

Як відомо, 27 липня минає 19 років з того трагічного дня, коли на авіашоу у Скнилові біля Львова загинуло 77 осіб, з них 28 дітей, а ще 250 – постраждали.