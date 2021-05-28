ОСТАННІ НОВИНИ

На Сихові підприємці ТЦ «ІнтерСіті» вийдуть на протест через примусове виселення

Андрій Котенський

|

У суботу, 29 травня, Львівські підприємці анонсували протест через примусове виселення з ТЦ «ІнтерСіті». Про це Львівському порталу повідомили організатори пікету.

Причиною протестів є повідомлення від орендодавця – компанії «Інтергал-Буд», з вимогою до 14 червня вивільнити приміщення першого поверху торгового комплексу задля проведення капітального ремонту.

Водночас підприємці стверджують, що вимога незаконна, адже вони володіють договором оренди до кінця листопада цього року.

Реклама партнерів

Директорка пекарні «Кримська перепічка» Оксана Новікова, повідомляє, що їх виселяють, бо перший поверх ТЦ «ІнтерСіті» переобладнують на черговий супермаркет.

«І нічого, що інфраструктура взагалі не адаптована під заїзд великогабаритного транспорту; що поруч розташований сучасний дитячий майданчик, де проводять вільний час діти та батьки; що немає належної кількості паркомісць. І нічого, що договори з діючими орендарями підписані до 30 листопада… По суті знищується бізнес десятків орендарів», – переконана Оксана Новікова.

Також повідомляється, що через порушення умов договору оренди підприємці відстоюватимуть своє право у суді.

Акція протесту відбудеться у суботу, 29 травня, о 12-00 біля ТЦ «Інтер Сіті».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як у 2021 році «АТБ» наповнює бюджет, розширює мережу та забезпечує українців найсвіжішими продуктами за доступними цінами
Анастасія ПИЖ
Як у 2021 році «АТБ» наповнює бюджет, розширює мережу та забезпечує українців найсвіжішими продуктами за доступними цінами

Перший квартал поточного року продемонстрував, що компанія «АТБ», яка є багаторічним лідером української галузі роздрібн...

Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту
Ольга ДЕНИСЯКА
Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту

Цієї весни у Львові значно зріс попит на прокат електросамокатів. Зручно і економить багато часу, пояснюють їх користува...

«Товари з іноземним перекладом не купую». Як львів’янка бореться з брендами за українську мову
Вероніка РОЙ
«Товари з іноземним перекладом не купую». Як львів’янка бореться з брендами за українську мову

Нині на прилавках магазинів, що переповнені різними товарами, засилля імпортної продукції з маркуванням мовою країни-вир...

Врятувати приреченого
Наталя ДУЛЯБА
Врятувати приреченого

14 травня Україна вперше на державному рівні вшановує пам’ять своїх громадян, які рятували євреїв під час II Світової ві...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...