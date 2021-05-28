На Сихові підприємці ТЦ «ІнтерСіті» вийдуть на протест через примусове виселення

У суботу, 29 травня, Львівські підприємці анонсували протест через примусове виселення з ТЦ «ІнтерСіті». Про це Львівському порталу повідомили організатори пікету.

Причиною протестів є повідомлення від орендодавця – компанії «Інтергал-Буд», з вимогою до 14 червня вивільнити приміщення першого поверху торгового комплексу задля проведення капітального ремонту.

Водночас підприємці стверджують, що вимога незаконна, адже вони володіють договором оренди до кінця листопада цього року.

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Директорка пекарні «Кримська перепічка» Оксана Новікова, повідомляє, що їх виселяють, бо перший поверх ТЦ «ІнтерСіті» переобладнують на черговий супермаркет.

«І нічого, що інфраструктура взагалі не адаптована під заїзд великогабаритного транспорту; що поруч розташований сучасний дитячий майданчик, де проводять вільний час діти та батьки; що немає належної кількості паркомісць. І нічого, що договори з діючими орендарями підписані до 30 листопада… По суті знищується бізнес десятків орендарів», – переконана Оксана Новікова.

Також повідомляється, що через порушення умов договору оренди підприємці відстоюватимуть своє право у суді.

Акція протесту відбудеться у суботу, 29 травня, о 12-00 біля ТЦ «Інтер Сіті».