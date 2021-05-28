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Мав холодну зброю і боєприпаси: мешканця Червонограда викрили на торгівлі метадоном

Юлія Осим

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У Червонограді 39-річного чоловіка викрили на торгівлі метадоном. Наркотичну речовину зловмисник збував залежним містянам під час особистих зустрічей. За скоєне йому загрожує до 10 років ув’язнення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Встановлено, що 39-річний мешканець Червонограда, зустрічаючись з покупцями, збував наркозалежним містянам метадон.

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Під час обшуків за місцем проживання зловмисника та іншихї осіб, які можуть бути причетними до розповсюдження наркотиків, правоохоронці вилучили метадон, марихуану, пристрій для її куріння, шприци, холодну зброю, бойові припаси та інші докази злочинної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також вживаються заходи для встановлення всіх осіб, причетних до такої злочинної діяльності.

Зловмиснику повідомлено про підозру у незаконному збуті наркотиків, вчиненому повторно за ч.2 ст.307 ККУ. Йому загрожує позбавлення волі від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

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Фото прокуратури Львівської області

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