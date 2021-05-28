Львів’янин став віцечемпіоном Європи з самбо

18-річний представник Львівщини Микола Грибик виборов срібло Чемпіонату Європи з самбо, що проходить на Кіпрі. Про це Львівському порталу повідоми у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Микола Грибик переміг у всіх попередніх поєдинках, але у фінальній сутичці за золото поступився азербайджанцю Тогуру Салманову.

Як відомо, цьогоріч Україну на змаганнях представляє команда у складі 59 борців. Наразі національна збірна виборола 13 нагород: 2 золоті, 3 срібні та 8 бронзових. У командному рейтингу ми займаємо другу позицію.

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Нагадаємо, торік Микола Грибик став чемпіоном світу з самбо серед юнаків до 18 років у вазі понад 87 кг. Тренує борця його батько Ярослав Грибик.

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