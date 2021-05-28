Як Львів відзначатиме День захисту дітей

У Міжнародний день захисту дітей, 1 червня, для маленьких мешканців Львова проведуть низку атракцій та заходів. Серед них: майстерки, квести, екскурсії, кіноперегляди та різні активності та багато інших цікавих подій. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

«Любимо! Піклуємось! Захищаємо!» – під таким слоганом 1 червня відбудеться дитяче свято у навчально-реабілітаційному центрі «Джерело». Розпочнеться атракція о 10.00 год. Зазвичай у Центрі День захисту дітей збирав кількасот учасників. Проте цього року діти розважатимуться у групах та філіях установи.

Відзначатимуть День захисту дітей й у Центрі соціальної підтримки для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, найменші мешканці установи разом з батьками переглянуть у кінотеатрі комедійний анімаційний блокбастер «Пончари: глобальне заокруглення».

Запланували захід до Міжнародного дня захисту дітей і у Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій. Для дітей учасників АТО/ООС відбудеться майстер-клас з малювання натюрморту «Світ навколо тебе». Звичайно, не обійдеться без приємних подаруночків. Їх отримають усі учасники майстерки. Організували майстерку працівники відділення психологічної допомоги Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій та ГО «Фенікс». Розпочнеться захід о 15.00 год. 1 червня (вул. Петлюри, 36).

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Кілька атракцій організували для дітей й працівники міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Вони триватимуть практично упродовж тижня.

Зокрема, 1 червня о 16.00 год. на території Церкви святого Луїджі Оріоне (вул. Лінкольна, 12) відбудеться захід для дітей. У програмі – аніматори, вікторини, ігри, танці, конкурси, аквагрим. Також діти отримають солодкі подарунки.

Також діти, з якими працюють фахівці Центру, побувають на екскурсії в «Океанаріумі» та відвідають «Дитячу планету».

Додамо, під час заходів врахують усі карантинні обмеження, тож дітки розважатимуться невеликими групами та в різних приміщеннях.

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